Il Palermo ceduto agli inglesi della Global Futures Sports&Entertainment: domani lo sbarco in città

Il Palermo è stato ceduto alla società inglese Futures Sports&Entertainment. Lo annuncia Clive Richardson, Ceo della società inglese, con un’intervista esclusiva a Pop Economy, piattaforma multicanale dedicata ai giovani del gruppo Alma Media.

Richardson ha inizialmente motivato l'investimento ed evidenziato le aspettative che la sua società a nome di tutti gli stakeholder nutre nel futuro della squadra del Palermo Calcio. “Crediamo che il Palermo sia una grande opportunità per creare qualcosa di molto speciale", ha detto.

"Abbiamo notato una serie di opportunità nel mondo del calcio negli ultimi sei mesi e pensiamo che il Palermo sia una grande opportunità visto il passato del club - ha aggiunto -. Crediamo che la squadra sia in una grande posizione sportiva in questo momento e non vogliamo fare nulla che possa mettere a rischio quello che sta costruendo. Vogliamo far crescere il valore del club e i servizi che offre ai suoi tifosi".

Nel progetto, come anticipato nella nota della nuova società che controlla la maggioranza del pacchetto delle azioni del Palermo, è coinvolto anche l'ex calciatore David Platt. "Abbiamo un gruppo di consulenti - spiega Clive Richardson - che vengono dal mondo del calcio fra manager, allenatori ed ex calciatori. Uno dei membri di questo gruppo è Platt che proprio perché ha giocato e allenato in Italia conosce la realtà del calcio italiano. David si è avvicinato al nostro progetto per vedere come si stesse evolvendo la situazione ed è incuriosito dalle possibilità che ci sono".