Eccellenze agro alimentari siciliane, a Palermo inaugura "La Vucciria"

A Palermo inaugura il corner de "La Vucciria food concept", consorzio spontaneo di eccellenze agro alimentari e culturali siciliane, nato nel 2017 dall’idea dell’imprenditore Antonio Di Dio e della creativa Diana de Concini. Il taglio del nastro avverrà mercoledì 05 dicembre, alle 19,00 presso NHVR e Chiosco Mediterranean Bar di via Libertà, 36 .

Fino alla fine delle festività natalizie il noto locale che unisce moda e food, ospiterà il quartiere generale de La Vucciria che seleziona prodotti e marchi dell’Isola per esportarli all’estero. Dalla sinergia dei due gruppi è nato un calendario di mostre, eventi musicali e degustazioni nel boulevard del salotto di Palermo, tornando alle origini della nascita del brand che qui ha debuttato. In occasione dell’opening, del prossimo mercoledì 05 dicembre, i bar tender di Chiosco presenteranno il cocktail “Shangai” dedicato a La Vucciria che riprenderà i sapori, i contrasti e colori del marchio, e sarà esposta la scritta Shangai che apparteneva alla trattoria di piazza Garraffello dove era solito pranzare Renato Guttuso e da dove ha dipinto il noto quadro del 1974, esposto oggi a Palazzo Steri. Fuori menu le selezioni del “polparo” Piero di Mondello.

La Vucciria, che prende le mosse dallo storico mercato, in questo anno ha conquistato, con la sua selezione di prodotti, il mercato degli Stati Uniti dove si può trovare, con la sua inconfondibile etichetta che riproduce la stidda dei carretti siciliani disegnata dall’artista Roberto Cavallaro, in ristoranti, department store e market grand gourmet di New York, Chicago, Boston, San Francisco, Los Angeles, Atalanta, Sea Port e Houston in Texas. È presente anche in Europa, Germania, Austria, Svizzera, Francia, in particolare a Parigi e in Italia, in ristoranti e gourmet store prestigiosi.

"Abbiamo scelto la vetrina di NHVR - spiegano Antonio Di Dio e Diana de Concini - perché il loro stile tradizionale e metropolitano si integra perfettamente con l’espressione moderna della sicilianità che sposiamo e che vogliamo portare in giro per il mondo". "Il concetto di maison Street siciliana – sottolineano Totho Priano e Giuseppe Josh Turco, ideatori diNHVR - ci appartiene dall’inizio della nostra avventura e si esprime in capi iconici più che in collezioni passeggere. Il nostro nuovo percorso stilistico - gioca sul logo e soprattutto sullo Shou, simbolo di pace, benedizione e prosperità declinato in stampe di gonne e t-shirt con finitura oro e glitter con un mood rigorosamente bright, brillante".

