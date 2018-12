Cessione Palermo, le risorse e i progetti della "Global Futures Sports"

La Global Futures Sports è la nuova società inglese che ha rilevato il 100% delle quote del Palermo calcio. Si tratta di una Ltd, ovvero di una Private Limited Company, la forma societaria più diffusa in Gran Bretagna e che presenta molti punti di contatto con le nostre "srl".

Il Ceo della società che ha acquistato il Palermo è Clive Richardson, il protagonista del video pubblicato da "Pop Economy" nel quale viene annunciato il perfezionamento dell'operazione di acquisto con Maurizio Zamparini. Secondo quanto si apprende, la ltd inglese servirebbe 140 atleti per un giro d'affari complessivo vicino ai 500 milioni di euro.

E al di là dei famosi 10 euro sborsati per strappare il Palermo a Maurizio Zamparini, l'operazione dovrebbe avere un valore complessivo di oltre 20 milioni di sterline tra acquisto e investimenti. Risorse, come aveva anticipato il patron friulano nei scorsi giorni, che serviranno a "garantire" la stagione sportiva in corso.

"Vogliamo fare qualcosa che riteniamo sia molto speciale", spiega Richardson senza però entrare troppo nel dettaglio. "Noi rappresentiamo un gruppo di investitori di tutta la Gran Bretagna, promotori e investitori ma crediamo che nel futuro ci siano ulteriori opportunità per altri investitori per salire a bordo nella struttura che stiamo creando grazie all'acquisizione del Palermo".

Insomma, la sensazione è che manchino ancora diversi tasselli nel mosaico della nuova proprietà che si dice pronta ad accogliere nuovi investitori. Il progetto messo a punto per il rilancio del Palermo resta quindi ancora avvolto dal mistero. Nelle prossime ore si saprà certamente di più.

