Non ci sono soldi e il mercato ittico di Palermo rischia di rimanere chiuso per buona parte delle festività natalizie per l0intrecciarsi di problemi burocratici e di calendario.

Come si legge sul Giornale di Sicilia in un articolo a firma di Giancarlo Macaluso, si rischiano così sette giorni di fermo in uno dei periodi dell’anno più redditizi per i commercianti, che loro vorrebbero in qualche modo mitigare con un’eccezione alle regole.

