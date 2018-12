I ladri si introducono per 2 volte in 3 settimane in una casa di Capaci. Il proprietario: "È emergenza"

Troppi furti nelle abitazioni a Capaci. È quanto lamentano alcuni abitanti del comune alle porte di Palermo. I ladri si aggirerebbero per le strade in attesa che i proprietari delle abitazioni escano e poi si intrufolerebbero sottraendo quanto trovato.

L'ennesimo caso è stato segnalato da un lettore, "colpito" per ben due volte nell'arco di tre settimane. In ambedue "le volte ci siamo ritrovati quasi faccia a faccia con gli autori, che sono quindi stati disturbati nel loro lavoro, se pur la prima volta sono riusciti a portare via la refurtiva", ci segnala il lettore.

Il proprietario dell'abitazione, ovviamente, ha presentato una denuncia verso ignoti per i due colpi messi a segno dai ladri.

"È necessario che le istituzioni tutte e le autorità competenti prendano coscienza del clima di insicurezza che si vive nel territorio - dice ancora il lettore - prima che possa esserci un ulteriore recrudescenza del fenomeno ormai fuori controllo".

"Non è pensabile che debbano essere gli inermi cittadini a dovere pensare a come difendersi ed a come controllare il territorio - afferma -, subendo la totale limitazione psicologica e materiale della libertà individuale di ciascuno di noi...la libertà di uscire di casa anche solo per comprare il pane e di avere paura al rientro di non essere soli in casa".

Durante l'ultimo furto, verificatosi ieri pomeriggio intorno alle 19, i proprietari si sono ritrovati quasi a tu per tu con i ladri e quando questi ultimi hanno capito di essere stati scoperti, sono scappati, abbandonando la refurtiva.

Il lettore chiede un controllo del territorio costante e capillare al fine di evitare altri casi di furti.

