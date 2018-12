Frana sulla statale 118 tra Ficuzza e Corleone, deviazioni e traffico in tilt

Disagi a Corleone e in tutto il comprensorio: sulla statale 118 che collega Ficuzza al noto paese del Palermitano è franata oggi pomeriggio una parte della carreggiata. La zona è stata subito messa in sicurezza ed il traffico è andato in tilt.

Nel luogo in cui è avvenuto il crollo riesce infatti a passare a malapena un'auto. Nei giorni scorsi gli operai stavano lavorando proprio in quel tratto di strada per evitare smottamenti. Un'altra via per arrivare a Corleone rimane la strada statale di Partinico, anch'essa però non è in buone condizioni.

Monta così la rabbia dei cittadini di Corleone, dove pochi giorni fa si è andati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale: "Poco mi interessa di chi sia la competenza - dice Antonio Moschitta, corleonese che quasi ogni giorno percorre quella strada per motivi di lavoro -. La realtà dice che tutti parlano di strade nuove, progetti finanziati, task force attivate, ma se si continua così presto saremo totalmente isolati. Non mi interessano i colori politici - continua Moschitta - ne le guerre da tifo politico. Mi interessa vivere degnamente e poter andare a Palermo senza avere il dubbio che al ritorno non possa passare. Pago le tasse - conclude - e pretendo i servizi".

