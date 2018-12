Basket, inarrestabile il Green Basket: batte la Luiss Roma e conquista la terza vittoria di fila

Il Green Basket di Flavio Priulla centra la terza vittoria di fila al Palamangano, contro la Luiss Roma, nel campionato di Serie B.

Il match è gradevole e intenso: le due formazioni giocano con grande velocità ed attenzione. Il primo quarto si chiude sul risultato parziale di 23-26 per la formazione guidata da Paccariè.

Il leitmotiv del match non cambia: le due squadre non si risparmiano e producono una discreta pallacanestro. Veccia trova un’ottima tripla che, seguita da due canestri di Infante, riporta a +6 i romani. Caronna conferma il suo bel momento di forma, aiutando i suoi in difesa e portando a casa in avanti punti importanti. Le distanze sono minime, la partita è equilibrata e si va al riposo sul punteggio di 49-52.

Il terzo quarto vede le due squadre lottare punto su punto ma al fischio arbitrale è sempre il Green Basket di Priulla ad essere in vantaggio: 66-62.

L’ultimo tempo si apre con due punti casalinghi, segnati da Fabio Dal Maso ma i palermitani non disperano e Svoboda fa letteralmente esplodere il palazzetto, segnando un canestro da tre da distanza notevole: il Green è a +9 e non si ferma più. il vantaggio massimo arriva con la tripla di Paunovic (+13) e alla fine il Green Basket batte la Luiss Roma 88-78.

