Nasconde 27 chili di marijuana in una casa di campagna a Partinico, arrestato

Ventisette chili di marijuana sono stati scoperti e sequestrati a Partinico, in provincia di Palermo. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio C.F., di 44 anni partinicese.

A casa dell'uomo, al termine della perquisizione in una abitazione rurale in contrada San Giuseppe, i militari hanno trovato l'ingente quantitativo di marijuana, due bilance elettroniche e materiale vario utilizzato per la coltivazione dello stupefacente.

L’uomo portato nel carcere Lorusso di Palermo in attesa di udienza di convalida.

