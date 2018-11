Palermo, prodotti ittici non tracciabili: sequestri a Borgo Nuovo e Altarello

Sanzioni e sequestri nei quartieri di Altarello e Borgo nuovo, 300 chili di prodotti ittici privi di etichette e tracciabilità.

Un’indagine condotta dai carabinieri della stazione Palermo Falde, insieme alla guardia costiera, ha permesso ieri mattina durante i controlli nelle attività commerciali di vendita di prodotti ittici, di individuare al termine delle ispezioni prodotti non conformi alla regolamentazione vigente riguardo al mantenimento e alla tracciabilità dei prodotti in vendita, questo ha comportato sanzioni pari a 3 mila euro e il sequestro di alcuni articoli di due attività commerciali.

La merce in questione, dopo le dovute analisi e verifiche sullo stato di conservazione da parte dell’Asp è stata in parte devoluta in beneficenza.

© Riproduzione riservata