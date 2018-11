Domenica di festeggiamenti nel Borgo più bello d’Italia. A Petralia Soprana eventi e degustazioni

Petralia Soprana si prepara a festeggiare nel migliore dei modi l’elezione a Borgo più bello d’Italia, avvenuto la scorsa settimana. Domenica prossima, il paese sarà di nuovo in festa per il traguardo conquistato.

L’amministrazione comunale guidata da Pietro Macaluso, varie associazioni e tanti cittadini hanno organizzato l’appuntamento che vedrà la presenza del Vescovo di Cefalù, S.E. Mons. Giuseppe Marciante e di varie istituzioni.

Petralia Soprana è il Borgo dei Borghi 2019: le foto del paese vincitore e i festeggiamenti Fontana Cannoli, Petralia Soprana Chiesa di Loreto, Petralia Soprana Chiesa San Salvatore Chiesa del Convento Palazzo municipale Piazza San Michele Chiesa Madre Festeggiamenti in piazza per la proclamazione di Petralia Soprana come Borgo dei Borghi 2018 Il sindaco Pietro Macaluso durante i festeggiamenti Gli abbracci dopo la vittoria Brindisi in piazza Nonostante il freddo e la nebbia gli abitanti di Petralia si sono riuniti in piazza Festeggiamenti notturni a Petralia, il paese più alto delle Madonie

Il programma prevede vari momenti durante tutta la mattinata fino a pranzo quando si avrà la possibilità di degustare piatti e prodotti tipici locali preparati per l’occasione.

Non mancherà l’animazione e la musica per le vie del Borgo che potrà essere scoperto nella sua bellezza. Sarà possibile visitare le chiese e i tanti monumenti di cui è ricco il centro storico. Una occasione da non perdere in attesa del Presepe d’Incanto che prenderà il via l’8 dicembre.

