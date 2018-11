Arriva la neve, a Piano Battaglia riparte la stagione invernale: lavori su piste e impianti

Madonie in fermento dopo la prima nevicata di stagione. Stando alle statistiche se nevica a novembre, sarà una lunga stagione e neve fino a primavera inoltrata. Almeno questo si augurano albergatori, esercenti e operatori turistici. Così nei Comuni madoniti, e in particolare a Piano Battaglia, si rimette in moto la macchina del turismo invernale. Se ne parla in un articolo di Roberto Urso sul Giornale di Sicilia di oggi.

Preparativi quindi a tutto campo. Dai Comuni delle alte Madonie che revisionano i loro piccoli mezzi spalaneve, alla società Piano Battaglia srl che gestisce seggiovia, skilift e tapis roulant sulla Mufara, al Fun Park che opera alle spalle del rifugio Marini con un tapis roulant per le discese con gli slittini, ai responsabili dei punti noleggio sci e slittini. Per non parlare dei gestori dei rifugi e punti ristoro.

Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE