Palermo, Matteo Cocchiara riconfermato alla presidenza dell'Asael

Matteo Cocchiara è stato riconfermato per i prossimi cinque anni alla presidenza dell'Asael, l'associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani. L'elezione è avvenuta per acclamazione nel corso dell'Assemblea generale dei soci, che ha rinnovato anche gli organi statutari: Consiglio regionale, giunta esecutiva e collegio dei garanti. Nel suo intervento Cocchiara ha ringraziato i soci dell'Asael per la fiducia ricevuta e ha sottolineato il ruolo che l'Asael "è chiamata a svolgere in rappresentanza del mondo delle autonomie in un momento storico per la Sicilia, dove l'attività di interlocuzione con le istituzioni regionali deve essere costante offrendo anche la propria collaborazione per trovare soluzioni ai delicati temi che i Comuni sono chiamati a svolgere ogni giorno".

Cocchiara ha poi aggiunto: "L'Asael sarà sempre più lo strumento che la nuova dirigenza metterà a disposizione dei sindaci e dei consiglieri comunali per l'approfondimento dei numerosi temi offerti dalla loro quotidiana attività al fine di individuarne le idonee soluzioni in un momento difficile della vita delle autonomie".

Questa la composizione del nuovo Consiglio regionale: Salvatore Orlando, presidente del Consiglio comunale di Palermo; Leonardo Agnello, presidente Consiglio comunale di Petralia Soprana; Giuseppe Ferrara, consigliere di Cinisi; Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi; Piercalogero D'Anna, assessore di Bompietro; Gianfranco Gentile, presidente del Consiglio comunale di Pettineo; Leonardo Spera, sindaco di Contessa Entellina; Leonardo Lo Coco, esperto in fondi comunitari; Leonardo Ortolano, sindaco di Trabia; Antonino Mesi, sindaco di Montemaggiore Belsito; Vincenzo Pioppo, già segretario comunale; Tommaso Giuseppe Di Prima, presidente del Consiglio comunale di Castellana Sicula; Giuseppe Modica, consigliere di Valledolmo; Concetta Territo, vicesindaco di Villalba; Salvatore Alleca, presidente del Consiglio comunale di Isnello; Filippo Maria Tripoli, consigliere di Bagheria; Giuseppe Puglisi, sindaco di Piedimonte Etneo; Luigi Iuppa, sindaco di Geraci Siculo; Francesco Giuliana, già parlamentare regionale; Giuseppe Romanotto Giuseppe, consigliere di Monreale.

Questa la composizione della giunta esecutiva: Matteo Cocchiara (presidente); Salvatore Saitta (vicepresidente); Francesco La Barbera (tesoriere); Angelo Pirrotta (segretario); Roberto Domina, presidente del Consiglio comunale di Gangi; Giuseppe Di Dato, consigliere di Villafrati; Bartolo Fazio, Salvatore Migliore, Michele Antico. Questo il nuovo collegio dei garanti: Leonardo Passarello (presidente); Raffaele Zarbo; Mauro Piscitello, presidente del Consiglio comunale di Castelbuono; Giuseppina Realmuto, vice presidente del Consiglio comunale di Baucina.

