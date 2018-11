Palermo, acqua meno torbida: torna regolare l'erogazione idrica in provincia e all'aeroporto

Sta tornando alla normalità l'erogazione idrica all'aeroporto di Palermo e in 7 comuni interessati dal fermo dell’Impianto di Potabilizzazione Cicala e dell’adduttore Jato, disposto ieri a causa della torbidità delle acque.

Grazie al fatto che in queste ore le piogge sono state meno intense e non sono stati trascinati detriti, le acque dell'invaso Poma sono meno torbide e sono state rese potabili per cui è stato rimesso in funzione il potabilizzatore Cicala e dell'adduttore Jato.

L'Amap sta riattivando l'erogazione idrica nei Comuni della fascia costiera Nord-ovest: Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci ed Isola delle Femmine e all'aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino.

L'erogazione idrica si normalizzerà nel corso delle prossime 24 ore.

© Riproduzione riservata