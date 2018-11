Abusivismo commerciale, sequestrate a Palermo oltre 5 tonnellate di frutta e 33 paia di scarpe

Continua la lotta all'abusivismo commerciale da parte delle forze dell'ordine a Palermo. La polizia municipale e i carabinieri della stazione di Brancaccio, in un intervento congiunto, hanno sequestrato, a Brancaccio, oltre 5 tonnellate di frutta e 33 paia di scarpe a tre venditori abusivi.

In via Pecoraino, un venditore ambulante trentatreenne è stato sanzionato con una multa di 309 euro perchè esponeva sulla strada prodotti ortofrutticoli senza autorizzazione alla vendita. Sequestrati 5.000 chili di frutta e verdura esposti su una rastrelliera, sotto un ombrellone.

L’altro sequestro è avvenuto in via Ferrari Orsi all’angolo con via Giuseppe Puglisi, nei confronti di un sessantatreenne, sempre venditore abusivo, al quale, oltre alla sanzione di 309 euro, sono stati invece sequestrati 170 chili di frutta e ortaggi vari.

In entrambi i casi, tutta la merce sequestrata, 5.170 chili, è stata devoluta ad istituti di accoglienza.

Infine, in via Messina Marine all’angolo con via Diaz, è stato individuato un quarantaseienne che esponeva in vendita 33 paia di scarpe. L’ambulante non aveva, anche in questo caso, alcuna autorizzazione alla vendita e per questo è scattato il sequestro degli accessori. Le scarpe non si riferivano a marchi contraffatti, ma a varie case produttrici.

