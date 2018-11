Palermo, morto l'ex senatore Filiberto Scalone

E’ morto a Palermo, all’età di 89 anni, l’ex senatore Filiberto Scalone. Avvocato, patrocinante in Cassazione. Politico della destra siciliana, è stato componente della Direzione nazionale del Movimento Sociale Italiano e componente del Comitato centrale dal 1985 al 1990.

Ha ricoperto numerosi incarichi negli enti locali. Eletto al Consiglio provinciale di Palermo nel 1975, nel 1980 e nel 1985. Capogruppo consiliare dal 1975 al 1990. Componente del Direttivo dell’Unione delle Province siciliane dal 1986 al 1990. Ha fatto parte dell’esecutivo dell’Azienda per il Turismo di Palermo dal 1986 al 1990. Alle elezioni politiche del 1994 è stato eletto in Sicilia nel Collegio 5 con 45.207 voti.

Nel dicembre 1996 è stato condannato, in primo grado, per concorso esterno in associazione mafiosa, è stato poi assolto, con sentenza definitiva della Cassazione, il 5 marzo del 2004. Dopo l’assoluzione ripeteva spesso: "Mi bruciava l’accusa di concorso esterno, ma adesso io ho il bollo della Cassazione che altri non hanno".

© Riproduzione riservata