Boom per il turismo a Palermo: nel 2017 +13% di visitatori e alberghi al 78% di occupazione

Boom per il settore turistico a Palermo nel 2017; numeri positivi che sono certificati dai dati ufficiali dell’Istat. E così l'impressione visiva avuta costantemente per tutto l'anno con le strade del centro storico "invase" da turisti provenienti da ogni parte d'Italia, viene consolidata dai numeri. Le strutture ricettive e le presenze turistiche nel capoluogo siciliano hanno registrato un notevole incremento così come si legge nel “flash statistico” curato dalla Unità operative “Studi e ricerche statistiche” del Comune.

Gli esercizi alberghieri offrono in tutto 3.919 camere e 8.173 posti letto. Con riferimento al 2017, a Palermo vi sono 2 alberghi a 5 stelle, 32 a 4 stelle, 21 a 3 stelle, 7 a 2 stelle, 10 a una stella e 5 residenze turistico alberghiere. Gli esercizi extra-alberghieri offrono, invece, complessivamente 3.966 posti letto, di cui oltre la metà (2.025) in bed and breakfast e quasi un terzo (1.250) in alloggi in affitto.

In aumento anche il numero dei posti letto, sia alberghieri sia extra-alberghieri, si conferma in costante aumento dal 2015: erano 10.503 e sono arrivati a 12.139 nel 2017.

Ottimo il dato relativo alle strutture extra-alberghiere, con un +48% di presenze tra il 2016 e il 2017: si è passati da 166 mila a 247 mila pernottamenti. Anche negli alberghi si è registrato un aumento di presenze del 7,6% (pari a circa 77.000 turisti in più ospitati).

In aumento, conseguentemente, il numero di giorni dell’anno in cui un posto è effettivamente occupato. Per gli alberghi siamo ormai prossimi all’80% con 285 giorni occupati su 365.

L’aumento percentuale delle presenze turistiche nella nostra città è infatti del 13,3%, superiore a quello regionale (7,3%) e nazionale (4,4%).

Soddisfazione è stata espressa, inevitabilmente, dal sindaco Orlando, “se qualcuno avesse ancora dubbi sul fatto che il turismo è il nostro “Eldorado”, questi numeri confermano lo straordinario momento vissuto da Palermo con una grande ricaduta in termini economici ed occupazionali, perché nuove strutture turistiche e maggiore presenza di turisti significano sicuramente maggiore occupazione".

"E’ importante e significativo - continua - che l’aumento sia omogeneo fra le piccole imprese e le grandi imprese, con un beneficio per l’intera comunità. Ancora più significativo che tutto questo sia avvenuto nel 2017 quindi prima della grande visibilità e attenzione che su Palermo sono ricadute con le manifestazioni legate alla Capitale della Cultura e a Manifesta".

