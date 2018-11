Palermo, Struna ancora infortunato: salterà il match contro il Benevento

Dovrà rimanere fermo anche contro il Benevento il difensore del Palermo Aljaz Struna. Il giocatore sloveno, che ha saltato la partita di Verona per l’infortunio rimediato con la sua nazionale, si è sottoposto a un esame strumentale che ha evidenziato un «vasto edema intrarticolare e osseo al ginocchio sinistro con meniscosi laterale».

Il difensore ha già iniziato il programma personalizzato di fisioterapia. Non si conoscono ancora i tempi di recupero. L'obiettivo dello staff medico coordinato dal dottor Giuseppe Francavilla è quello di fare riassorbire il prima possibile l'edema. Intanto, il Palermo ha ripreso la preparazione oggi proprio in vista della partita di venerdì sera alle 21 al Barbera contro il Benevento. I giocatori che sono scesi in campo a Verona hanno alternato lavoro in palestra a quello atletico. Il resto del gruppo è stato impegnato in una partitella amichevole in famiglia con una selezione di giocatori del settore giovanile rosanero.

