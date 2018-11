Torna il maltempo a Palermo, allerta gialla lunedì nella Sicilia centro-occidentale

Allerta gialla domani a Palermo. È quanto previsto dalla Protezione Civile Regionale che ha diramato l’avviso per la giornata di lunedì.

In particolare, si prevedono precipitazioni “sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, più rilevanti sulla Sicilia occidentale; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli”.

Inoltre, “si prevede il persistere di venti forti occidentali con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte con particolare riferimento ai settori occidentali e tirrenici. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Il maltempo, quindi, sta colpendo, un po' tutta Italia. Piogge al Nord e al Centro e da oggi, a Roma, un uomo risulta disperso in seguito allo smottamento della via Pontina, nei pressi di San Felice Circeo. L'uomo sarebbe stato trascinato via dall'acqua, ma al momento i vigili del fuoco non hanno trovato il corpo.

