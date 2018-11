Differenziata a Palermo, mezzi guasti: raccolta dei rifiuti a singhiozzo in centro

Mezzi vetusti, spesso guasti, rallentano la raccolta dei rifiuti in centro a Palermo, proprio laddove è stata avviata la differenziata. Il risultato è che in alcune zone i sacchetti della spazzatura restano sui marciapiedi creando delle mini-discariche. Sul Giornale di Sicilia di oggi un articolo di Giovanni Villino fa il punto della situazione in città.

Due facce della stessa medaglia, la differenziata a Palermo: da una parte l’annuncio dell’ampliamento del servizio «porta a porta» nella zona della Cala e del Borgo Vecchio, dall'altra i rifiuti differenziati accumulati in alcune strade rimaste per qualche giorno davanti all’ingresso di condomini e attività commerciali.

