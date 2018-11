Arriva il Natale tra fiabe e giochi: a Palermo un pomeriggio per i bambini meno fortunati

Aspettare le feste con lo spirito di fraternità, grazie ad un evento per i più piccoli organizzato da "La triscele", nucleo protezione civile autonoma Sicilia.

L'associazione organizzerà domenica 9 dicembre nell’ oratorio del Don Orione in via Ammiraglio Rizzo un evento per bambini di case famiglie, bimbi con situazioni disagiate, e bimbi di ludoteche di etnie diverse cercando di donare un pomeriggio di allegria che li accompagni all'arrivo Natale.

L'evento prenderà vita dalle ore 11 alle 15 del pomeriggio e prevederà la lettura di favole, giochi ed animazione per bambini, per aspettare insieme un Natale all'insegna della solidarietà.

