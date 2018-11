Falso Allarme bomba a Palermo in via Principe di Paternò, angolo via Sciuti. Una busta sospetta è stata ritrovata questo pomeriggio, in prossimità dell’abitazione del pm Nino Di Matteo.

La strada è stata chiusa per un pò di tempo al traffico per effettuare una bonifica. Sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco ed il 118. Per fortuna l'allarme si è poi rivelato del tutto falso ed è ripresa regolarmente anche la circolazione stradale.

