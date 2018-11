Depurazione e fognature, due nuovi cantieri a Villagrazia e Mezzomonreale

Al via due nuovi cantieri per l'adeguamento del sistema di collettamento, fognatura e depurazione in provincia di Palermo. Entrambi sono coordinati dal commissario straordinario unico per la Depurazione, Enrico Rolle, responsabile dei quattordici interventi previsti per sottrarre l'agglomerato di Palermo alla procedura di infrazione C.565/10, per cui l'Italia è stata condannata della Corte di Giustizia europea a una sanzione pecuniaria.

I lavori per la realizzazione di tre collettori fognari sono iniziati giovedì e consentiranno di raccogliere i reflui dell'abitato tra via Sambucia e via Palmerino, nella zona compresa tra i quartieri di Villagrazia e Mezzomonreale. Secondo quanto previsto dal progetto predisposto dal Comune di Palermo, la ditta che effettuerà i lavori si dovrà occupare di circa due chilometri di rete che consentiranno il recapito delle acque di via Ponticello Oneto, via Palmerino Molara e via Basile rispettivamente nella rete fognaria esistente di Palmerino, strada vicinale Badami e via Sambucia. I lavori dureranno dodici mesi, per un importo complessivo di un milione e 265mila euro.

Sempre nel quartiere Villagrazia verranno consegnati a inizio dicembre i lavori, che dureranno otto mesi, per il sistema fognario separato in via Valenza. L'intervento consiste nella realizzazione di due diversi collettori per le acque nere e bianche, con recapito finale nella fognatura già esistente. Anche in questo caso sarà il Comune di Palermo a dirigere i lavori per un valore complessivo di 1,1 milioni di euro.

