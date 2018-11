Palermo, trauma al ginocchio per Struna: rischia di saltare la partita contro il Verona

È rientrato in città oggi dopo gli impegni con la nazionale slovena Aljaz Struna. Il difensore rischia di saltare la partita contro il Verona di venerdì per via di un trauma al ginocchio sinistro rimediato durante la partita fra Slovenia e Norvegia.

Struna continua ad avvertire fastidio al ginocchio e dopo i primi controlli da parte dello staff medico del Palermo si è deciso di effettuare ulteriori accertamenti strumentali. Intanto la squadra di Roberto Stellone continua la preparazione in vista della partita di venerdì sera alle 21 a Verona.

Oltre Struna sono rientrati anche gli altri giocatori impegnati con le rispettive nazionali e tutti hanno lavorato in gruppo ad eccezione del'attaccante Geroge Puscas che è stato impegnato ieri con la Romania e oggi ha effettuato un allenamento differenziato programmato. Domani seduta di rifinitura mattutina a porte chiuse a Boccadifalco, poi la partenza per Verona.

© Riproduzione riservata