A Palermo la prima nazionale del docufilm di La Vardera "Il Sindaco"

«Non posso pensare a nessuna reazione dopo la proiezione del film, nemmeno io so cosa succederà. Intanto presentiamo per la prima volta il nostro lavoro oggi a Palermo, ed era giusto che la prima nazionale avvenisse qui, nella città in cui tutto è avvenuto. Domani, invece, saremo a Roma per presentare la seconda del film», lo ha

dichiarato Ismaele La Vardera alla presentazione del suo film «Il Sindaco - Italian politics 4 Dummies».

Ad introdurre la pellicola Giulia Innocenzi, altra 'iena' presente all’evento, che ha ricordato quanto «il film sia stato discusso tantissimo in tutta Europa e quanto le richieste di proiettarlo siano in crescita nelle sale di tutto il territorio nazionale».

Nonostante l’istanza presentata in procura da Francesco Benigno, l’attore palermitano candidato alle scorse elezioni proprio con Ismaele La Vardera, che aveva chiesto la sospensione della proiezione del docufilm, la iena ha precisato: «È giusto che lui faccia valere quello che pensa siano i suoi diritti. Se la procura dirà che bisogna bloccarlo, noi rispettiamo quelle che sono le leggi. Ma è anche vero che se lui non ha niente da nascondere, per come dice, potrà tranquillamente far vedere la sua parte all’interno del film».

