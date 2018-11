Palermo, Moreo verso una maglia da titolare contro il Verona

Aspettando il ritorno dei nazionali, Roberto Stellone lavora con gli effettivi a sua disposizione e inizia a valutare la formazione che venerdì sera scenderà in campo al “Bentegodi” per affrontare il Verona. Partita tosta ma non impossibile per un Palermo che settimana dopo settimana ha incamerato molto bene i dettami tattici di Stellone.

Il tecnico rosanero non ha ancora sciolto nessun dubbio ma quello che appare certo è che Moreo partirà dal primo minuto al fianco di uno tra Nestorovski o Puscas. L’ex Venezia si è allenato regolarmente e ovviamente Stellone lo vorrà premiare affidandogli una casacca da titolare. Sia Nestorovski che Puscas hanno fatto molto bene con le rispettive nazionali e arrivano carichi per la causa rosanero. Tanti dubbi anche a centrocampo.

In caso di difesa a 3, i due esterni scelti avanzerebbero sulla linea dei centrocampisti. Sulla mediana, inamovibile Mato Jajalo che ha sempre giocato in questa stagione ed appare fondamentale per le geometrie dei rosa. Al suo fianco, Murawski e Haas sarebbero favoriti sul rientrante Chochev, che ha esordito nei minuti finali della gara contro il Pescara.

In caso di difesa a 4, invece, si potrebbe optare per il 4-4-2 già visto contro gli abruzzesi con la possibilità di uno schema ultra-offensivo con Falletti e Trajkovski. Insomma tante alternative e abbondanza per Stellone, ormai sempre più leader di un Palermo bello e vincente.

