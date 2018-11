Palermo, confiscati i beni di Vincenzo Rappa ma restituiti quelli di figli e nipoti

Il tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha confiscato i beni dell’imprenditore Vincenzo Rappa. Rappa è deceduto e la confisca riguarda solo il patrimonio da lui lasciato in eredità ai figli Filippo, Sergio e Maurizio. I giudici, nello stesso provvedimento, hanno ritenuto, invece, non socialmente pericolosi il figlio di Rappa, Filippo, e i nipoti Vincenzo Corrado e Gabriele escludendo che siano stati prestanomi del nonno e restituendo loro tutti i beni sequestrati.

Tra le società ridate ai Rappa ci sono anche quelle che gestiscono l’emittente TRM e Publimed.

Si conclude così un procedimento di prevenzione che 4 anni fa ha portato al sequestro milionario di immobili e società. Vincenzo Rappa fu condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio aggravato. Secondo i giudici, l'imprenditore, dopo una prima fase in cui sarebbe stato vittima di estorsione, avrebbe stretto rapporti con le famiglie mafiose dei Ganci, dei Madonia e dei Galatolo e proprio in virtù delle sue relazioni sarebbe stato «scelto, ossia preferito ad altri imprenditori per la conclusione di affari di non certo limitata rilevanza economica». Con la sua condotta avrebbe consentito a Cosa nostra di ottenere ingentissimi guadagni e il controllo di attività economiche. Diverso il discorso fatto per i figlie i nipoti dell’imprenditore. Secondo i giudici il figlio Filippo non avrebbe dato un «apporto individuale alla vita dell’organizzazione potendosene solo affermare con certezza la collateralità insufficiente a qualificarlo come appartenente al sodalizio». Da qui l’assenza della pericolosità sociale e l'impossibilità dell’applicazione delle misure patrimoniali. Come per i figli, nipoti del capostipite, Vincenzo Corrado e Gabriele.

