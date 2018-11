Lutto in Rai, morto a 92 anni Biagio Scrimizzi: raccontò la Sicilia in radio

Scompare uno degli autori più longevi della radiofonia siciliana. E’ morto Biagio Scrimizzi, ideatore e curatore di programmi e rubriche per Rai Sicilia.

Era nato 92 anni fa a Termini Imerese. Sin dagli anni Sessanta Scrimizzi aveva sperimentato una formula originale per raccontare la cultura, le tradizioni, la lingua siciliana. Oltre alla produzione radiofonica, ha scritto numerosi testi e volumi in prosa e in poesia tra i quali"L'accelerato delle sei», «Giufà per il verso giusto» e «Filastrocche da fiabe e leggende siciliane».

