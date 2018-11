Blitz antimafia a San Lorenzo, i Cottone: "Oggi a Palermo si può dire no al pizzo"

Chiedono di poter "continuare il nostro lavoro in condizioni di serenità e normalità" e spiegano che "oggi ci sono le condizioni per scrollarsi di dosso il fardello del racket".

Sono queste le parole dei fratelli Cottone, titolari del ristorante "La Braciera" di via San Lorenzo - come si legge in un articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia in edicola oggi - dopo aver denunciato vent'anni di estorsioni con il sostegno di Addiopizzo.

La vicenda è al centro dell'inchiesta "Talea 2" dei carabinieri che venerdì scorso ha portato a dieci arresti.

Mafia a Palermo, nuovo colpo al clan di San Lorenzo: nomi e foto degli arrestati Giuseppe Fricano Antonino Siragusa Antonino Tarallo Giovanni Niosi Pietro Salsiera Antonino Cumbo Carlo Giannusa Mario Napoli Michele Pillitteri Salvatore Di Maio Un furgone cosparso di benzina Un frame delle intercettazioni Altro frame delle immagini raccolte dalle telecamere

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE