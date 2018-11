Sasso contro un tram a Palermo, vetro in frantumi: l'Amat limita il servizio fino allo Sperone

Paura nel pomeriggio sulla linea 1, dove che ignoti hanno lanciato un sasso contro il tram che collega la stazione centrale al Forum a Palermo. Il vetro è andato in frantumi ma nessuno è rimasto ferito. Il presidente dell’Amat, Michele Cimino, ha deciso di limitare il servizio fino al quartiere Sperone «per garantire la sicurezza dei cittadini - dice - e del personale in servizio, in attesa dell’arrivo della polizia».

Non è la prima volta che si verificano casi del genere. Il 18 giugno scorso, all'altezza della fermata XXVII Maggio (tra la via Laudicina e via Pecori Giraldi), ignoti lanciarono dei sassi contro una vettura, distruggendo un vetro laterale fortunatamente senza danni per i passeggeri.

A dicembre invece un tram sempre della linea 1 fu colpito da alcune pietre allo Sperone. Anche in quel caso uno dei vetri finì in frantumi ma la vettura in quel momento era vuota.

