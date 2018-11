Palermo, tartaruga marina salvata dai sommozzatori

Una squadra di sommozzatori della polizia di Stato, durante le consuete immersioni per controllare la flora e la fauna nelle acque tra Mongerbino e Porticello, hanno avvistato un animale tra le acque a circa due miglia nautiche dal faro di Mongerbino.

Dopo che si sono avvicinati, hanno subito riconosciuto che si trattava di una tartaruga “ Caretta Caretta” che non riusciva ad immergersi sott’acqua.

I poliziotti hanno messo subito la tartaruga in salvo chiedendo l’intervento del personale specializzato dell’istituto zoo profilattico a cui, al rientro in porto, hanno affidato l'animale per le cure del caso.

© Riproduzione riservata