Domani è il giorno della Maratona città di Palermo: ecco il percorso e la mappa delle strade coinvolte

Tutto pronto domani per l’edizione numero 24 della Maratona città di Palermo. La mezza maratona ha un percorso di 21.097 chilometri mentre la maratona 42.195 .

La partenza è fissata alle 9 allo stadio “Vito Schifani”(stadio delle Palme) viale del Fante, attraversando poi viale Rocca diretti nel parco della Favorita in viale Ercole e viale Diana, per tornare città in piazza Leoni, via dell’Artigliere, piazza Vittorio Veneto, percorrendo anche le strade le centro viale della Libertà, piazza Ruggero Settimo, via Ruggero Settimo, via Maqueda, piazza Villena a Quattro Canti, corso Vittorio Emanuele, Porta Nuova, corso Calatafimi, piazza Indipendenza, passando davanti l'ingresso di Palazzo Reale, piazza del Parlamento, corso Vittorio Emanuele, piazza Villena, attraversando le strade del centro storico via Maqueda, via Trieste, via Roma, via Bentivegna, via Rosolino Pilo, via Ruggero Settimo, via della Libertà, piazza Vittorio Veneto, via dell’Artigliere, tornando verso la Favorita in piazza Leoni, viale Diana, via Regina Margherita di Savoia, viale Ercole, palazzina Cinese, piazza Niscemi, ingresso Villa Niscemi, viale Ercole, viale Rocca, viale del Fante, stadio di atletica “Vito Schifani” con l'arrivo della mezza maratona.

Gli atleti percorreranno viale del Fante,viale Rocca, viale Ercole, viale Diana, giro di boa in viale Diana, viale Favorita in direzione fiera del Mediterrane e di nuovo in direzione Mondello in viale Diana, viale Margherita di Savoia, viale delle Palme, via Principessa Giovanna, piazza Valdesi, viale Regina Elena in direzione via Torre di Mondello, piazza Mondello, via Torre di Mondello, via Regina Elena e di nuovo diretti in piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia Lato Monte,viale Ercole in direzione della Palazzina Cinese,piazza Niscemi, Villa Niscemi, viale Ercole, viale Rocca, viale del Fante a arrivo nello stadio di atletica “Vito Schifani”.

Sono circa 1700 gli atleti iscritti alla manifestazione. In particolare sono 311 gli stranieri in gara da Francia, Regno Unito, Germania, Polonia, Olanda, Belgio, Svizzera e Stati Uniti.

In tutto sono 38 le nazioni presenti a Palermo, record della manifestazione. La provincia siciliana più rappresentata, dopo Palermo, è quella di Trapani con quasi 100 atleti iscritti, seguita da quella di Agrigento e da Messina.

