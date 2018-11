Palermo, Zamparini: "Stellone un tesoro? Si vede che ho cu... "

In attesa del match contro il Verona, il Palermo continua a lavorare a Boccadifalco. Per i rosanero oggi attivazione e test atletici e aerobici. Stellone lavora senza i nazionali ma inizia a fare prove di formazione per la delicata partita del Bentegodi di venerdì prossimo, in anticipo. Ancora prematuro parlare di probabile formazione ma il tecnico rosanero difficilmente cambierà qualcosa rispetto alla squadra che ha schiantato il Pescara.

Intanto torna a parlare Maurizio Zamparini e lo fa alla radio napoletana “Kiss Kiss”. “La stagione perfetta, Scudetto al Napoli di Ancelotti e Palermo di Stellone in Serie A? Assolutamente si – dice il patron rosanero - sarebbe più che perfetto. Napoli era la capitale del Regno delle due Sicilie, mentre Palermo era la capitale della Sicilia; sarebbe una vittoria del Regno delle due Sicilie. Stellone un tesoro? Si vede che io ho culo: ho preso Novellino e De Zerbi in C, Stellone… c’ho un gran culo”.

Il patron rosanero poi parla del suo rapporto con gli allenatori e di uno in particolare: “Ne ho cambiati tanti, ma per me Novellino (anche lui ospite della trasmissione, ndr.) è come un fratello. Si è comportato sempre da uomo nei miei confronti; sono fiero del rapporto umano che ho avuto con lui, prima ancora del rapporto tecnico. Lo presi dal Ravenna quando era in Serie C. Quando sento poi la voce di Walter mi commuovo”.

