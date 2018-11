Palermo, sorpreso a spacciare cocaina a Brancaccio: arrestato

Spaccia cocaina a Brancaccio a Palermo, ma viene sorpreso dalla polizia. In manette è finito M.F, di 23 anni. I poliziotti , che stavano attraversando per il passaggio De Felice Giuffrida, hanno notato poco distante una vettura ferma al centro della carreggiata con il conducente che stava aspettando. Gli agenti si sono insospettiti per l’atteggiamento del giovane e lo hanno cominciato ad osservare a distanza.

Un altro giovane è uscito dal portone di una palazzina vicina con un involucro di colore bianco in mano. Si è avvicinato alla vettura e stava per dare la dose al conducente, gli agenti sono entrati in azione. Lo spacciatore ha fatto cadere l'involucro nell'abitacolo, fingendo di intrattenere una conversazione con il conducente del mezzo. I poliziotti hanno recuperato l’involucro di cocaina all’interno dell’abitacolo. Nelle tasche del ventitreenne sono stati trovati 450 euro. L'uomo poi è stato arrestato.

