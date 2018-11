Corleone, la strada dove abitava il boss Riina sarà dedicata al giudice Terranova

La commissione straordinaria del Comune di Corleone ha deciso di intitolare un asilo nido comunale, recentemente ristrutturato in via Punzonotto, alle sorelline Caterina e Nadia Nencioni, vittime innocenti all’età di nove anni e di cinquanta giorni della strage di Via dei Georgofili del 27 maggio 1993.

La cerimonia si terrà sabato alle 10. Sempre sabato la Commissione intitolerà via Scorsone, strada in cui abitava il boss Toto Riina, al giudice Cesare Terranova, che per primo intuì la caratura criminale dei boss corleonesi. Terranova, insieme a Lenin Mancuso, fu ucciso dalla mafia il 25 settembre 1979 alla vigilia del suo insediamento nelle funzioni di capo dell’Ufficio Istruzione presso il Tribunale di Palermo.

© Riproduzione riservata