Centro commerciale Portobello di Carini: ultimatum per la rinascita, lavoratori in piazza

Il progetto per far rinascere il centro commerciale «Portobello» di Carini, sequestrato all’imprenditore Giuseppe Ferdico, fu presentato mesi fa, ma ad oggi, come si legge in un articolo di Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia in edicola, né l’Agenzia per i beni confiscati né la prefettura hanno fornito una risposta definitiva.

Così, i 13 imprenditori del consorzio Hyccara hanno deciso di lanciare un ultimatum chiedendo un incontro urgente per definire la pratica. Intanto, i lavoratori del centro commerciale in aspettativa non retribuita dal 9 dicembre dell’anno scorso, questa mattina, sostenuti dalla Cgil e dalla Filcams, hanno indetto un sit in davanti alla prefettura.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE