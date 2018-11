Paura nella scuola materna di via Generale Abbate a Castaldaccia dove questa mattina è caduta una plafoniera. Al momento del crollo fortunatamente nessun bambino era in classe. Nessuno è dunque rimasto ferito, ma la paura è stata tanto. Sono intervenute le forze dell'ordine che hanno messo tutto in sicurezza. Il sindaco, Giovanni Di Giacinto, ha disposto la chiusura dell’istituto.

© Riproduzione riservata