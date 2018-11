Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas, a Palermo il teatro Massimo si colora di viola

Anche quest’anno le città italiane si illuminano di viola per accendere i riflettori su un "killer silenzioso" ancora troppo poco conosciuto: si stima che nel 2030 il tumore al pancreas sarà la seconda causa di morte per neoplasia al mondo. Domani sera, in occasione della Giornata Mondiale per la lotta al Tumore al Pancreas, diverse città italiane vedranno illuminati di viola palazzi, monumenti, edifici, piazze e luoghi simbolici e rappresentativi al fine creare consapevolezza sulle neoplasie pancreatiche e richiedere alle istituzioni di impegnarsi a promuovere informazioni e campagne di prevenzione.

Aderendo all’iniziativa promossa dall’Associazione "Nastro Viola Onlus" e da diverse fondazioni che si occupano di ricerca scientifica, l’Amministrazione comunale di Palermo ha deciso di illuminare di viola il Teatro Massimo.

La campagna di sensibilizzazione nasce con l’obiettivo di portare l'attenzione pubblica su una patologia che in Italia, ogni anno, colpisce oltre 13mila persone. L’idea è quella che, con gesti anche semplici, si possa modificare la storia naturale di questo 'killer silenziosò che ancora, a cinque anni dalla diagnosi, ha una mortalità stimata del 90% e che, nonostante questo, riceve soltanto il 2% dei fondi europei destinati alla ricerca.

La diagnosi precoce del tumore al pancreas è resa difficile poichè i sintomi maggiormente riconducibili a questa malattia appaiono solo in stato avanzato ed è pertanto fondamentale intervenire sulla prevenzione e l’informazione.

© Riproduzione riservata