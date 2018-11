Acqua, nuovo stop in provincia di Palermo: sette comuni a secco fino a domenica, ecco la mappa dei disagi

L’Amap informa che, al fine di eseguire l’intervento di riparazione della perdita, verificatesi lo scorso 8 novembre sull’adduttore Jato, nel territorio comunale di Terrasini, sarà costretta, con inizio dalle ore 16:00 della giornata odierna e, presumibilmente, salvo imprevisti, fino alla serata di domenica 18 novembre, ad interrompere temporaneamente, l’erogazione idrica ai seguenti Comuni della fascia costiera Nord-Ovest: Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci ed Isola delle Femmine, nonché all’Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino.

L’intervento di riparazione è stato differito a causa del persistere delle condizioni di emergenza idrica che, hanno impedito il fermo dell’adduttore. L’erogazione sarà ripristinata, tempestivamente, a lavori ultimati e si normalizzerà nelle 24 ore successive. Si precisa che l’intervento di riparazione non comporterà disservizi per Palermo.

Il presidente Amap, Maria Prestigiacomo, intervenendo sulla problematica relativa all’interruzione idrica, ha detto che "la perdita idrica all’adduttore Poma, è aumentata in maniera sensibile, di conseguenza l’intervento di sostituzione di una parte dell’adduttore, non è più rinviabile. Infatti da oggi pomeriggio, si chiuderà l’immissione in rete dell’acqua del Poma e una volta svuotato il tubo, si procederà alla sostituzione di una parte dell’adduttore. Tutto ciò per evitare possibili danni alle case, alle campagne e alla popolazione” .

© Riproduzione riservata