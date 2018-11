"Quattro ristoranti", Alessandro Borghese arriva a Palermo per girare una nuova puntata

É arrivato in città per girare una nuova puntata del suo fortunato programma "Quattro ristoranti".

Alessandro Borghese infatti è giunto in città per girare un nuovo episodio della sua trasmissione che andrà in onda a febbraio.

Lo chef ha voluto salutare Palermo con un selfie su Instagram accompagnato dal commento: "Buongiorno Palermo! Good morning Palermo!".

Nato a San Francisco il 19 novembre 1976, Borghese è primogenito dell'attrice Barbara Bouchet.

Finite le scuole, inizia a lavorare come cuoco sulle navi da crociera. La sua esperienza in tv inizia nel 2004 con un programma, "Cortesie per gli ospiti", in onda per Magnolia.

Conduce "Quattro ristoranti" dal 2015 su Sky mentre dal 2017 gli è stato affidato un nuovo programma, "Cuochi d'Italia", in onda su TV8.

