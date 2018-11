Un corriere è stato rapinato stamane a Villabate da alcuni malviventi che gli hanno portato via il furgone e denaro e poi lo hanno poi abbandonato per strada dopo avergli tolto il telefono cellulare.

Il furgone rapinato è stato ritrovato dalla Polizia di Stato a Palermo, in Via Pecoraino, svuotato del contenuto. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica alla ricerca di tracce utili per risalire ai rapinatori.

