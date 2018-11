Tragico incidente a Finale di Pollina, perde la vita un centauro

Un altro incidente mortale sulle strade del Palermitano, dopo quello avvenuto nel capoluogo questa mattina in viale Regione Siciliana. La vittima un altro motociclista (ancora non si conoscono le generalità), che è morto questa mattina per uno schianto avvenuto in contrada Santa Maria, sulla statale 113, nel territorio di Pollina ma più vicino alla frazione di Finale.

Sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri della stazione locale. Secondo una prima ricostruzione, il centauro era in sella alla sua moto, insieme ad altri suoi amici, per una gita domenicale, quando per cause ancora da accertare è finito sull'asfalto. L'impatto è stato fatale.

A Palermo questa mattina incidente mortale sulla corsia laterale di viale Regione siciliana all'altezza del Lidl, prima dell'imbocco dello scorrimento veloce Palermo- Sciacca. Un pirata della strada ha travolto e ucciso un motociclista Francesco Di Miceli di 56 anni. Ma è caccia all'automobilista che dopo l'impatto non si è fermato. Un testimone oculare ha raccontato di aver visto una Lancia Y travolgere l'uomo e poi fuggire.

