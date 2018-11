Palermo-Pescara, il match in diretta a Tgs Studio Stadio

Per seguire lo scontro diretto per la promozione in Serie A è pronto un cast scoppiettante a Tgs Studio Stadio. Il talk show condotto da Salvatore Fazio racconterà la partita Palermo-Pescara questa sera a partire dalle 20,45 sul canale 15 del digitale terrestre.

A tifare rosa ci sarà l'attrice Mary Cipolla con la sua straripante comicità. In studio anche l'attore Nicola Giosuè che vestirà i panni del “Signor Zero” e spingerà il Palermo interpretando con la sua effervescenza grandi successi musicali e del varietà. Accanto a lui il musicista Peter Conti che invece suonerà la carica rosanero con le sue coinvolgenti percussioni.

A sostenere la squadra di Stellone ci sarà pure una bellezza particolare: la palermitana Sofia Bianchi che ha conquistato il titolo nazionale “Miss Venere Eleganza 2028”. Ad analizzare il match il giornalista sportivo Fabio Geraci.

Stadio virtuale a Termini Imerese dove ci sarà Alessandro Matalone in compagnia di vecchie glorie dello sport siciliano e tanti giovani calciatori. Altro stadio virtuale invece a Palermo con Gabriele Messina. I

telespettatori potranno diventare protagonisti con i loro commenti, foto e messaggi attraverso la chat di whatsapp al numero 335.1356928: i messaggi più belli saranno letti in diretta da Sabrina Raccuglia.

