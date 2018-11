Alimenti in cattivo stato venduti in un'autorimessa, un sequestro e tre denunce a Palermo

Vendono alimenti in pessimo stato di conservazione all’interno di un'autorimessa in via Domenico Modugno, nel quartiere Uditore a Palermo. L'area è stata sequestrata.

I carabinieri della compagnia di San Lorenzo, con il nucleo carabinieri cinofili, insieme agli agenti della polizia municipale hanno controllato un'auto rimessa di circa 3000 metri quadri, con all’interno 53 box. Dentro è stata scoperta un'attività abusiva di vendita di alimenti. Sono scattate multe per oltre 6 mila euro.

Sono stati trovati alcuni frigoriferi contenenti circa mille chili di carne, in pessimo stato di conservazione. Sono stati denunciati, U.F., di 50 anni, e Z.S. P., di 67 anni che sono stati identificati come proprietari della merce e dovranno rispondere di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Il gestore dell’area, S.P., di 33 anni, inoltre è stato segnalato per furto di energia elettrica, dato che i tecnici del Enel hanno trovato il contatore a lui intestato manomesso.

© Riproduzione riservata