La vigilia di Palermo-Pescara, Stellone: "Non sarà una partita decisiva"

«Si affrontano due squadre che nelle ultime partite hanno fatto meglio di tutte. È una partita di cartello perché giocano la prima contro la seconda. Sarà una partita importante, ma non sarà decisiva». Così l’allenatore del Palermo, Roberto Stellone, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Pescara che si giocherà domani sera allo stadio Barbera alle 21.

A proposito delle sue scelte, il tecnico non anticipa nulla né sulla formazione né sul sistema di gioco. «Come sempre - dice Stellone - abbiamo lavorato su più moduli e abbiamo la possibilità di fare scelte diverse grazie alla composizione della nostra rosa. Più che i moduli conta molto l'atteggiamento di chi va in campo. Servirà soprattutto equilibrio e attenzione. Chi vincerà il maggior numero di duelli in campo vincerà la partita. Non basta dire che si deve vincere, ma serve la voglia di vincere».

© Riproduzione riservata