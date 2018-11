Palermo, il closing si avvicina: nell'accordo c'è anche Ponte

Giorni caldi per il Palermo calcio, la cui cessione dipende dall'approvazione del bilancio previsto domani. Una volta espletata questa formalità, il fondo internazionale con cui Zamparini è in trattativa potrà acquisire il 70% del pacchetto azionario. L'imprenditore friulano dunque per il momento resterebbe in società.

Nell'accordo però, come riportato nell'articolo di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, rientrerebbe anche Antonio Ponte: il fondo acquisterebbe il 70% del Palermo, Zamparini resterebbe come consulente dell’area sportiva con una quota minoritaria e l'italo-svizzero enterebbe nel consiglio, rimanendo candidato alla presidenza in vista della prossima assemblea dei soci.

Attesa quindi per l'approvazione del bilancio che darà il via al passaggio delle quote: il gruppo acquirente infatti è quotato in borsa, dunque «obbligato» ad attendere la prossima settimana prima di formalizzare qualsiasi tipo di operazione.

