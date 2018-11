Acqua: condotta idrica danneggiata a Terrasini, evacuate alcune case, a Palermo si va verso la normalità

Il comune di Terrasini sta facendo evacuare in via precauzionale le case nella zona dello smottamento che ieri sera ha danneggiato la condotta idrica Partinico/Palermo. L'allarme era scattato ieri a causa di una perdita attivatasi da ieri nell’adduttore Jato, nel territorio di Terrasini.

le portate trattate al potabilizzatore Cicala e immesse nello stesso acquedotto, vengono mantenute ridotte, rispetto alla potenzialità massima. La situazione è costantemente monitorata dai tecnici Amap, dalla Protezione Civile e dal Comune di Terrasini.

Intanto torna lentamente la normalità per quanto riguarda l'acqua a Palermo dopo l'ondata di maltempo e i relativi disagi, ma alcune zone rimangono ancora a secco, così come alcuni comuni della Provincia. L’Amap informa che, i valori di torbidità delle acque, prelevate dall’invaso Poma, sono rientrati nella norma.

Sono state comunque ripristinate le consegne a tutti i comuni e alle utenze della fascia costiera occidentale, da Balestrate a Isola delle Femmine, e alla zona nord di Palermo.

Rimangono immutate le condizioni di elevata torbidità delle acque, prelevate dagli invasi Rosamarina e Scanzano che, impediscono la possibilità di trattamento delle stesse, presso il potabilizzatore di Risalaimi. Ciò determina una riduzione o parziale interruzione dell’erogazione idrica ai comuni della fascia costiera orientale, da Casteldaccia a Ficarazzi, e alla zona centro-meridionale della Città di Palermo. Ecco zona per zona la mappa dell'acqua a Palermo e provincia

Erogazione idrica riattivata:

- AEROPORTO FALCONE BORSELLINO

- CAPACI

- ISOLA DELLE FEMMINE

- CARINI (zona Villagrazia, Corso Italia)

- BALESTRATE

- TRAPPETO

- CINISI (non gestito da Amap)

- TERRASINI (non gestito da Amap)

COMUNE DI PALERMO

Erogazione idrica in fase di normalizzazione (zona NORD):

- ARENELLA

- VERGINE MARIA

- MONDELLO

- PARTANNA

- ZEN

- PALLAVICINO

- SAN LORENZO

- STRASBURGO

- CRUILLAS

- LIBERTA’

- MONTE PELLEGRINO

- BOCCADIFALCO-BAIDA

- BORGO MOLARA

- UDITORE

Possibili disagi nelle prossime 24 ore:

- VILLAGRAZIA

- BANDITA-FAVARA-GALLETTI

- BORGO NUOVO

- CENTRO STORICO

- ORETO-STAZIONE

COMUNI E UTENZE FASCIA COSTIERA EST

Erogazione idrica che sarà ripristinata nella serata di oggi (in misura ridotta):

- FICARAZZI

- VILLABATE

Erogazione idrica ridotta:

- CASTELDACCIA

- SANTA FLAVIA

- BAGHERIA (non gestita da Amap)

