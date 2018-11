Raccolta a rilento a Palermo, cumuli di rifiuti in fiamme in diversi quartieri

Vigili del fuoco sono stati impegnati la scorsa notte nello spegnimento di decine di incendi di cumuli di rifiuti tra i quartieri Bonagia, Falsomiele, Villaggio Santa Rosalia, viale Michelangelo, Borgo Nuovo e Cep a Palermo.

Per la maggior parte i roghi hanno interessato sacchetti non raccolti dopo lo stop della raccolta nel ponte di Ognissanti, come successo in via Paladini dove la spazzatura lasciata dopo il mercatino è stata data alle fiamme in più punti. In alcuni quartieri la situazione dura da una decina di giorni.

