Conferenza sulla Libia, lunedì e martedì le scuole attorno a Villa Igiea rimarranno chiuse

La Conferenza sulla Libia in programma a Palermo, in programma i prossimi 12 e 13 novembre, avrà ripercussioni non solo sul traffico veicolare. Il prefetto, infatti, ha disposto che le scuole, che si trovano attorno all’hotel Villa Igiea, sede della conferenza internazionale per la Libia, resteranno chiuse. Cancelli serrati, dunque, per le scuole Arenella e dei relativi plessi scolastici Di Bartolo, Luigi Rizzo, Rampolla e Sileno.

Il comitato per l’ordine e la sicurezza si è riunito più volte per i preparativi del dispositivo di accoglienza e sicurezza per la conferenza. Il comitato è allargato alla partecipazione di tutte le autorità civili e militari chiamate a garantire un’adeguata cornice di sicurezza.

La prefettura ha reso noto che le restrizioni riguarderanno anche il trasporto di materiale pericoloso. È stato deciso che da domenica per i due giorni del summit sono vietati anche i trasporti di armi, munizioni, esplosivi, sostanze esplodenti, gas tossici, artifizi pirotecnici, carburanti, Gpl e metano.

Inoltre, per i mezzi che trasportano carburante, è stato stabilito un preciso percorso sia per quelli che arrivano da Messina che da Trapani.

© Riproduzione riservata