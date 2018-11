Conferenza sulla Libia a Palermo, traffico rivoluzionato: le strade con divieti di transito e sosta

La città di Palermo si prepara a ospitare la conferenza sulla Libia che si terrà a Villa Igiea il 12 e 13 novembre. Un'ordinanza della polizia municipale prevede l’istituzione di divieti di sosta con rimozione in alcune vie vicino Villa Igea dalle 13 di sabato 10 novembre alle ore 7 di mercoledì 14 novembre.

Zona Villa Igea e Arenella

L’ordinanza prevede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione dei veicoli, in entrambi i lati delle strade e delle piazze. Sarà istituito il divieto di transito nei giorni 10, 11, 12, 13 novembre dalle ore 13 del 10 alle 7 del 14. Le strade interessate sono: intero tratto via Belmonte, salita Belmonte, via Papa Sergio I nel tratto tra via C .le M. Rampolla e dopo il civico 8, via Cardinale Rampolla dal civico 8 a via Papa Paolo VI nel tratto compreso tra i civici 7 e 23, via Comandante S. Gulì, (tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Ammiraglio Rizzo e Salita Belmonte), via Ammiraglio Rizzo (nel tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Simone Gufi e Belmonte), l’intera piazza Acquasanta, cortile Trapani, via Papa Paolo VI , via delle Industrie navali, salita Le Chiavi, cortile Le Chiavi, via di Cristofalo, via Taranto, via Palestra, cortile palestra,via ammiraglio G. Gettolo, piazzetta Altavilla, via salita Le Chiavi, via P. Bonanno, largo A. Sellerio, via Martin Luther King, via Ammiraglio G. Nicastro, via Isaac Rabin (nel tratto compreso tra largo a. Sellerio e via G. Scarpello), via Rabin (tratto compreso tra via G. Scarpello e largo Sellerio).

Dato che in via Cardinale Rampolla vige il divieto di sosta e di transito veicolare, per consentire il parcheggio dei residenti è stata individuata all'interno della Fiera del Mediterraneo, un’area dove sarà loro consentito la sosta dei veicoli. Sempre per i residenti di via Cardinale Rampolla l’Amat ha previsto un servizio bus-navetta esclusivamente riservato per i residenti di via Cardinale Rampolla e via Papa Paolo VI.

Percorso per i mezzi in entrata e in uscita dal porto

Per i veicoli pesanti che dovranno entrare e uscire dal porto e sono diretti verso le autostrade di Catania e Trapani è stato individuato un percorso da Foro Umberto I, via mare con ingresso in autostrada da via Galletti e viceversa. Per raggiungere il porto i veicoli provenienti da Trapani dovranno utilizzare lo svincolo di Villabate e proseguire attraverso via Galletti.

Tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, gli autotreni, gli autoarticolati, con provenienza Genova, Livorno, Napoli, Tunisi, in uscita dal porto e diretti nelle direzioni verso Catania, Messina e Trapani dovranno effettuare il seguente percorso: porto, Via F.sco Crispi, p.zza XIII Vittime, via Cala, Foro Umberto, via M. Marine, via Galletti, autostrada per tutte le direzioni. I veicoli provenienti da Trapani dovranno proseguire per la direzione Villabate utilizzando lo svincolo per Villabate per dirigersi in direzione porto.

Cambieranno i percorsi delle linee Amat linee 107, 721, 731, 812, notturna N12

Le linee 107, 721, 731, 812, notturna N12, del servizio di trasporto pubblico subiranno delle deviazioni valide dalle 13 di sabato 10 novembre alle ore 18 di martedì 13 novembre.

Nelle zone di via dell'Olimpo, via Venere e piazza Castelforte

I divieti vigeranno dalle ore 7 di sabato 10 novembre alle 7 di mercoledì 14 novembre. Le strade interessate sono via Calcedonio Giordano, via Ammiraglio Rizzo (nel tratto compreso tra la via C. Giordano e via E. Leotta), via I. Rabin ( nel tratto compreso tra Via G. Scarpello e P.zza G.le Cascino/Via A. Rizzo ), via G. Scarpello, via Papa Sergio I, via Esedra e via San G. Bosco è previsto il divieto di sosta con rimozione ambo i lati) ,viale dell'Olimpo (nel tratto compreso tra via S. Pertini e P.zza Castelforte), piazze Castelforte e viale Venere.

Nella zona di piazza Don Bosco vigeranno divieti dalle ore 7 di lunedì 12 novembre alle 24 di martedì 13 novembre.

Nella zona di via F. Crispi, via Marchese Ugo, via Monte Pellegrino, via Piano Gallo, via Villa Rosato, via Principe di Scalea, nelle adiacenze di alcune strutture alberghiere i divieti vigeranno dalle 24 di sabato 10 novembre alle ore 7 di mercoledì 14 novembre.

In particolare:

P.zza Galline e via Mons. o. Trippodo è previsto il senso unico di marcia in direzione via Arenella e via Papa Sergio I e divieto di sosta con rimozione ambo i lati. Nella parte centrale della p.zza e via Card.le G. Massaia è previsto il divieto di sosta con rimozione. Previsto il senso unico di marcia da via Card.le G. Massaia a via Papa Sergio I ,mentre è stabilito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati.

In via Vaccarini divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto compreso tra via Marchese di Villabianca e via Maggiore Toselli. Divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via Marchese di Villabianca nel tratto compreso tra il civico 181 e via Vaccarini. Divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via Principessa Mafalda nel tratto compreso tra via Orfeo e via Colonia Marina. Divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via dei Tigli nel tratto compreso tra il civico 1 e via Orfeo.

In via Marchese di Roccaforte è stato disposto il divieto di sosta con rimozione ambo i lati. In piazza Don Bosco è previsto il divieto di sosta con rimozione nell’area centrale compresa tra i prolungamenti delle vie Marchese di Roccaforte e Sampolo. In Largo Giuseppe La Loggia è stato disposto il divieto di sosta con rimozione nell’area centrale compresa tra le via Morselli, D'Amelio e Autonomia Siciliana.

Gli svincoli tra viale Lazio, viale Michelangelo, piazza S. Bolivar saranno chiusi temporaneamente al transito soltanto all'approssimarsi del passaggio dei veicoli delle delegazioni per tutto il periodo della conferenza.

Itinerari navette Amat

In considerazione delle limitazioni alla circolazione disposte in alcune vie e Piazze ricadenti nella zona in cui si svolgerà la conferenza sulla Libia, l’Amat ha comunicato che alcune linee urbane del servizio trasporto pubblico potranno subire temporanee modifiche comunicando i nuovi percorsi.

