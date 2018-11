Autocompattatori guasti a Palermo, raccolta rifiuti a rilento in diversi quartieri

Raccolta dei rifiuti a singhiozzo a Palermo. Nei giorni scorsi si sono guastati tre autocompattatori e in diverse zone della città non sono stati raccolti i rifiuti che si sono accumulati in strada.

Stop alla raccolta a Bonagia dove nella giornata di oggi e domani i mezzi e gli operai della Rap raccoglieranno i rifiuti che si sono accumulati in strada.

Allo Sperone invece sono entrati in azione questa notte. Ma tanti cittadini segnalano cassonetti strapieni anche in via Pianell, in via Villagrazia, in via dell'Orsa maggiore e in via dell'Orsa minore.

Tour fra le strade piene di rifiuti a Palermo: le foto da Bonagia a via Resuttana Largo Entella - Borgo Ulivia Via Mico Geraci - Bonagia Rifiuti di ogni genere Montagne di sacchetti Via Resuttana Cassonetti stracolmi Rifiuti per strada Rifiuti sui marciapiedi Abbandonato anche un vecchio ombrello Sacchetti della spazzatura davanti la porta di una abitazione Cartoni rotti Via Vincenzo Alagna - Villagrazia Discarica a cielo aperto Rifiuti ed erbacce Degrado lungo la strada La strada si trova nella zona di Villagrazia di Palermo Degrado segnalato a redazioneweb@gds.it Raccolta dei rifiuti a singhiozzo Abbandonati rifiuti ingombranti

Diversi residenti hanno inviato alla nostra mail redazioneweb@gds.it numerose foto di cassonetti strapieni e rifiuti in strada nella zona di Villagrazia di Palermo e Borgo Ulivia, in particolare in Largo Entella, dove i residenti segnalano che da una settimana non vengono raccolti i rifiuti.

Questa mattina anche i residenti in di via Resuttana, dove c'è raccolta differenziata, hanno trovato ancora i contenitori di carta e frazione residua pieni.

